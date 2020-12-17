الكاظمي من انقرة: نتطلع إلى مزيد من العلاقة مع تركيا

2020/12/17 | 18:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن العراق يتطلع إلى مزيد من العلاقة مع الجانب التركي، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى تركيا.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "العراق يعمل على تعزيز علاقاته مع جيرانه ولن يكون بمحور ضد آخر"، مبينا أن "العراق يثق بقدرة الشركات التركية على العمل بنجاح في العراق وابوابنا مفتوحة أمام رجال الاعمال الاتراك".

وأضاف الكاظمي، "نشكر تركيا على استقبال جرحى القوات الأمنية، ونعمل على التوصل لخطة عمل مشتركة في ملف المياه".

واضاف، "وقعنا اليوم مع الجانب التركي اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي ونتطلع لزيارة أردوغان إلى بغداد".

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