2020/12/17 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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