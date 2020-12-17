محافظ البنك المركزي للمالية النيابية: نستعد لاطلاق حزمة من الاجراءات تحقق توازن مزيح في سعر الصرف

2020/12/17 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز } بحثت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري يوم الخميس مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ،الازمة الاقتصادية و تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع السوق العراقي .

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