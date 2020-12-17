تحالف سائرون : سنصوت على مشروع قانون تمويل الانتخابات

2020/12/17 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت كتلة تحالف / سائرون / النيابية انها ستصوت على مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، المدرج على جلسة اعمال جلسة مجلس النواب المقررة مساء اليوم .واعلن التحالف ، في مؤتمر صحفي ، دعمه لمشروع قانون تمويل الانتخابات، مبينا ان " اجراء الانتخابات يحتاج إلى تمويل مالي"./انتهى5

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