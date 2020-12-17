اجتماع نيابي جديد مع محافظ البنك المركزي لبحث تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار

2020/12/17 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية ، اجتماعا مشتركـا جديدا مع محافظ البنك المركزي لبحث تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة في السوق المحلية ، بعد اجتماع سابق للمحافظ مع اعضاء لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية ./ انتهى5

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