وزارة المالية تصدر بياناً بشأن “تسريب” مشروع قانون موازنة 2021

2020/12/17 | 18:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدرت وزارة المالية اليوم الخميس ، بياناً بشأن “تسريب” مشروع قانون موازنة 2021 “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ” نعرب عن امتعاضنا واسفنا العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 “.

واشارت الى ان” إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء “.

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