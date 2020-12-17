2020/12/17 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

258 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بأن العراق يتطلع إلى مزيد من العلاقة مع الجانب التركي، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى تركيا، واردوعتن يؤد على استمرار دعم انقرة للعراق.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (17 كانون الاول 2020) إن "العراق يعمل على تعزيز علاقاته مع جيرانه ولن يكون بمحور ضد آخر"، مبينا أن "العراق يثق بقدرة الشركات التركية على العمل بنجاح في العراق وابوابنا مفتوحة أمام رجال الاعمال الاتراك".

وأضاف، انه "نشكر تركيا على استقبال جرحى القوات الأمنية، ونعمل على التوصل لخطة عمل مشتركة في ملف المياه".

واوضح، أن "العراق يدين أي عمل ينطلق من أراضيه لتهديد الأراضي التركية، وقبل يومين حصل اعتداء تصدت له قواتنا المسلحة من البيشمركة ونحن نرفض الإرهاب ونتعاون مع تركيا في مكافحته".

وتابع، انه "وقعنا اليوم مع الجانب التركي اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي ونتطلع لزيارة أردوغان إلى بغداد".

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تؤيد وحدة الاراضي العراقية ولن تتوقف عن دعمها لبغداد.

وأضاف اردوغان خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن أنقرة "نؤمن بقدرة الحكومة العراقية على مواجهة التحديات وتحقق الأمن والاستقرار والعدالة"، مضيفا، "ندعم العراق في حربه ضد الارهاب".

وأكد أردوغان دعمه "لاتفاقية الغاء ازدواج الضرائب واستمرار المشاريع التنموية لا سيما مشاريع الطاقة"، مشيرا إلى أن بلاده تدعم ايضا، "اعادة اصلاح الانبوب النفطي بين العراق وتركيا".

واشار الرئيس التركي أنه بحث مع الكاظمي، "ملف المياه وتم طرح خطة عمل مشتركة في هذه الاطار"، لافتا أن "ملف المياه لن يكون نقطة خلاف بين تركيا والعراق".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لأردوغان والكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لأردوغان والكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).