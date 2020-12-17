بالفيديو.. جمهور الديوانية يخالف تعليمات خلية الازمة ويدخل ملعب التاجي

2020/12/17 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشفت مباراة الحدود والديوانية اليوم الخميس (17 كانون الاول 2020)،على ملعب التاجي حضور عدد كبير من جمهور الديوانية وهو يشجع فريقه ضد الحدود.

وكانت المباراة قد شهدت التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري الكرة الممتاز، سجل اولا الحدود مع بداية الشوط الثاني، فيما أدرك الديوانية التعادل عند الدقيقة 90 .

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" وظهر في الفديو جمهور الديوانية وهو يحتفل بهدف التعديل مع رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي".

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