المالية تحسم الموقف بعد تسريب نسخة من موازنة 2021 وتتحدث عن تعديل مرتقب

2020/12/17 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعربت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن "امتعاضها وأسفها العميق" للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء".

وأضافت أن "إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".

وطلبت الوزارة "عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين".

وتابعت أن "مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها.



ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب"، مضيفة ان "هذا هو المنهج والاطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".

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