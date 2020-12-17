وزارة المالية: نطلب من الجميع ألا يلتفت إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة

2020/12/17 | 18:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت وزارة المالية اليوم الخميس، الجميع ألا يلتفت إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة”.

وقالت المالية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن” اعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء.

واشارت الى إن إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم.

وطالبت المالية ” من الجميع ألا يلتفت إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين.

هذا واوضحت الوزارة في بيان لها ان مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها.



ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.



هذا هو المنهج والاطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة.

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