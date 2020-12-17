2020/12/17 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حركة الولاء الوطني للكورد الفيليين في بيان اليوم الخميس 17/12/2020 انضمامها رسميا الى الاتحاد الوطني الكوردستاني.

فيما يلي نص بيان حركة الولاء تلقى PUKmedia نسخة منه:

عاشت شرائح المجتمع العراقي بمختلف اطيافه بصورة عامة و شريحة الكورد الفيليين بصورة خاصة ظلم و اضطهاد النظام البائد و مورست شتى اساليب التغييب بحقهم, و من لايستذكر القرار (661) سيء الصيت و ما تلاه من تهجير قسري للعوائل و استبيحت دورهم و أراضيهم و ممتلكاتهم و استشهاد ما يقارب من 22 الف من شبابهم.

الســادة المحترمون :

انقضت عقود الظلم بسقوط النظام و تنفسنا جميعاً الصعداء و استبشرنا خيراً بتحقيق طموحنا الكبير و بناء بلدنا ,و من تلك المعاناة انبثقت حركة الولاء الوطني لتدخل معترك الحياة السياسية و الاقتصادية بطاقات متجدده , ويشرفنا ان نلتقي بهذا الجمع الكريم و بكنف حزب الاتحادالوطني الكوردستاني, هذاالحزب ذو العمق الاستراتيجي و النهج الوطني الذي نال مقبولية كبيرة لدى دول المحيط العربي و الاقليمي و الدولي , و كل ذلك لم يكن ليصل اليه دون قيادته الحكيمة الموسومة بشخص القائد الفذ مام جلال (رحمه الله) فهو الفارس الملهم للحزب و للعراق على حدٍ سواء وهو الاب و المعلم و المهندس و القاضي.

الســادة الاكرام :

من منطلق تقييم الاداء و التعاون والشراكة و بما ينسجم مع متغيرات و متطلبات مراحل الحياة و التطورات السياسية و الاقتصادية و لاجل ان نرتقي بمستوى تضحية ابناء شريحتنا و انصافهم و استرداد الحقوق , قررنا نحن حركة الولاء الوطني للكورد الفيليين العمل الجاد و الحقيقي مع الحزب الجماهيري الكبير حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني , هذة الخيمة التي كانت و لا زالت سقفاً لمختلف الطوائف و القوميات و الاديان .

و من الله التوفيق ...

بغداد ٢٠٢٠/١٢/١٧

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انضمام حركة الولاء الوطني للكورد الفيليين للاتحاد الوطني الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انضمام حركة الولاء الوطني للكورد الفيليين للاتحاد الوطني الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).