الحـداد يؤكد على ضرورة تعزيز مبدأ الحوار وإزالة المعوقات لحسم الخلافات بين بغداد وأربيل وفـق الدستور

2020/12/17 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شارك نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد مساء اليوم الخميس في الإجتماع الموسع الذي عقده رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مع رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب وبحضور وفد أقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الأقليم قوباد طالباني والوفد المرافق له”.

وجرى خلال الإجتماع بحث ومناقشة الجهود لتجاوز الأزمة المالية وتداعياته الأقتصادية وإستمرار الحوار واللقاءات بين الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان والتواصل مع كافة الأطراف السياسية لإيجاد حلول جذرية للمسائل والملفات العالقة بين بغداد وأربيل بما يؤمن المصالح المشتركة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا لجميع أبناء شعبنا العراقي.

نائب رئيس المجلس من جانبه أكـد على ضرورة التمسك بالحوارات الجادة وإستمرار المفاوضات وبذل المزيد من المساعي والجهود لإزالة المعوقات لحسم الخلافات وتبني خارطة وطنية لضمان حقوق جميع مكونات الشعب وفق الدستور.

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