المالية تعبر عن الامتعاض والاسف الشديد للنشر غير المصرح به لموازنة العام المقبل

2020/12/17 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبرت وزارة المالية اليوم الخميس ، عن امتعاضها وأسفها العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .وذكرت في بيان إن : اعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء.واضاف إن : إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت المقبل.وطالبت الوزارة الجميع ألا يلتفت إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين.واوضحت ان مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.هذا هو المنهج والاطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة./انتهى3

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