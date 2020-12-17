نتائج اجتماع لجنة نيابية مع محافظ البنك المركزي بشأن تذبذب سعر صرف الدولار

2020/12/17 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الخميس، مع محافظ البنك المركزي العراقي، السبل الكفيلة لمواجهة تداعيات زيادة سعر صرف الدولار.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 كانون الاول 2020)، "أن اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء، استضافت يوم الخميس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الازمة الاقتصادية وتداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع السوق العراقي".

وأضاف البيان "أن اللجنة ركزت خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها، على السبل الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر الصرف على المواطنين وبالذات الطبقات الهشة والفقيرة ، فضلا عن الإجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة لردع ضعاف النفوس من استغلال هذا الوضع".

وبحسب البيان أن اللجنة دعت الحكومة إلى إجراء إصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية.

من ناحيته؛ قدم محافظ البنك المركزي توضيحا بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف العملة، مؤكدا" أن البنك يستعد لإطلاق حزمة من الإجراءات التي ستحقق توازن مزيح في سعر الصرف لعام 2021 مثل إطلاق مبادرة بمبلغ 3 ترليون لدعم ذوي الدخل المحدود ، ومضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق، وزيادة نسب الفائدة على العملة العراقية المودعة في المصارف"، وفقا للبيان.

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