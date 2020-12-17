برئاسة الحلبوسي مجلس النواب يعقد جلسته الـ30

2020/12/17 | 19:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس جلسة البرلمان الـ30 ، ضمن الـــدورة النيابيـــة الرابعـة ، السنـة التشريعية الثالثة ، الفصـــل التشريعـــي الاول “.

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