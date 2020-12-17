البنك المركزي: نستعد لاطلاق حزمة من الاجراءات التي ستحقق توازناً في سعر الصرف

2020/12/17 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الخميس، عن استعداد البنك لاطلاق حزمة من الاجراءات التي ستحقق توازناً في سعر الصرف.

وقالت اللجنة المالية البرلمانية في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الاعضاء اليوم الخميس محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الازمة الاقتصادية وتداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع السوق العراقي".

وأضاف البيان أن "اللجنة ركزت خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها، على السبل الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر الصرف على المواطنين وبالذات الطبقات الهشة والفقيرة، فضلا عن الاجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة لردع ضعاف النفوس من استغلال هذا الوضع".

ودعت اللجنة الحكومة الى "اجراء اصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية".

من جهته، قال محافظ البنك المركزي إن البنك “مستعد لاطلاق حزمة من الاجراءات التي ستحقق توازن مزيح في سعر الصرف لعام ٢٠٢١ مثل اطلاق مبادرة بمبلغ ٣ ترليون لدعم ذوي الدخل المحدود ومضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق، وزيادة نسب الفائدة على العملة العراقية المودعة في المصارف”.

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