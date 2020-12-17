لجنة بريطانية تكشف حالة الأمير محمد بن نايف في السجن

2020/12/17 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووجدت اللجنة أن بن نايف قد خسر قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقاله في مارس، ويعاني من آلام في المفاصل، وتحديدا الركبة، ما صعب عليه السير بشكل مريح بدون مساعدة.

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