الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا

2020/12/17 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الولايات

المتحدة تسجيل رقم قياسي يومي بوفيات

كورونا اليومية بلغ 3580 وفاة، وكذلك

ارتفاع حالات دخول المستشفى لليوم الـ19

على التوالي.

وسجلت السلطات الصحية كذلك، 232255 حالة

إصا

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