2020/12/17 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ 30 المقررة اليوم برئاسة محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (30)".

ونشر المجلس في وقت سابق جدول اعمال جلسة اليوم وكما مبين في ادناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يبدأ عقد جلسته الـ 30 المقررة اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يبدأ عقد جلسته الـ 30 المقررة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).