بالفيديو: أردوغان يستضيف الكاظمي على ’’الطريقة العراقية’’

2020/12/17 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر السفير التركي في بغداد فاتح يلدز ، الخميس 17-12-2020، مقطع فيديو صور حفلاً غنائياً في تركيا عقد خلال مراسم اسضافة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال يلدز بتغريدة على حسابه بموقع تويتر "رئيس الجمهورية التركية يستقبل ضيوفه العراقيين.



بالتأكيد على النمط العراقي".

وبرز في الفيديو مغن وهو يردد الاغنية العراقية الشهيرة "يم العيون السود’’ التي غناها الراحل ناظم الغزالي خلال استضافة اردوغان للكاظمي.

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