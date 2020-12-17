حان الوقت ل -نيو ديل- فلسطيني أخضر - يعقوب بن افرات

2020/12/17 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات يعتبر سقوط دونالد ترامب بمثابة البداية لسقوط الايدولوجيا المحافظة، والتي من سمتها الأساسية رفض العلم والتقدم والانفتاح على العالم.



ومع بدء انتشار فيروس كورونا من سوق للحوم الحيوانات البرية في مدينة ووهان وسط الصين ووصول الوباء إلى أوروبا ثم أمريكا واتساع رقعة الانتشار لتعم العالم برمته، الأمر الذي أحدث أكبر كارثة صحية عالمية ألقت بظلالها على حياة جميع البشر، هنا أدركت الإنسانية أمرين، الأول هو أن ......





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