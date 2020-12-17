المواطنة مشروع التنمية القادم - هشام حمدي

2020/12/17 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_حمدي يشكل التعصب الفكري والتطرف العلمي أزمة حقيقية للفكر، بالإضافة لأزمات أخرى إذا تجسدت وتحققت فعليا على أرض الواقع، وللتنقيب عن الحلول لهذه الأزمة الفكرية يجب تحليل أسبابها ونتتبع منابع جذورها في المجتمع المغربي، ونظرا لما يكتسيه التحليل من أهمية، وأدواره في التشخيص للعلاج ولعل هذا الدور يناط بالدرجة الأولى للمؤسسات الحكومية وليس للأفراد أو الخبراء مهما بلغت درجاتهم الأكاديمية العلمية أو تكوينهم الفك ......





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