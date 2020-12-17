بيان من مكتب المرجع السيستاني بشأن قضية الصحفي الإيراني روح الله زم

2020/12/17 | 19:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى مكتب المرجعية الدينية العليا، الخميس، علم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، بقدوم الصحفي الإيراني، روح الله زم، إلى العراق الذي أعدمته السلطات الإيرانية قبل أيام.

وأجاب المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الأول 2020)، على سؤال نصه "على وقع انتشار شائعات على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني بأن المعارض الإيراني روح الله زم الذي أعدمته السلطات الإيرانية قبل أيام، قد استدرج إلى العراق برسالة تحمل اسم وختم مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني"،

تالياً نص البيان:

بعد التحية والسلام

لقد قلنا مرارًا وتكرارًا، بأن مكتب السيد السيستاني لم يكن لا على علم ولا على صلة بقدوم السيد زم إلى العراق واعتقاله.

وبعد انتشار الأنباء التي زعمت استغلال اسم سماحة السيد السيستاني لاستدراجه إلى العراق، اتصلنا بكبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطلبنا منهم أن يقدموا ما لديهم من توضيحات حول تلك الادعاءات، وهذا الطلب قد أكدنا عليه مرارا.

وبناء على توجيهات سماحة السيد السيستاني، اجتمع ممثل سماحته في إيران ومدير مكتبه بمدينة قم حجة الإسلام السيد جواد الشهرستاني برئيس السلطة القضائية السيد إبراهيم رئيسي لمتابعة القضية، وذلك في تاريخ 21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأخيرا، وفي تاريخ 20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أبلغت السلطات الإيرانية المعنية، ممثل سماحته ثم مكتبه في النجف الأشرف، بأنها تنفي، وبشكل قاطع، أي استغلال لاسم سماحة السيد السيستاني في قضية اعتقال السيد زم، وبالتالي استبعدت إمكانية تدخل المرجعية في محاكمته وعقوبته.

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