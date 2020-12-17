الطاقة النيابية تدعو الى استبدال وزير الكهرباء قبل الانهيار التام

2020/12/17 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت لجنة النفط والطاقة النيابية ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى استبدال وزير الكهرباء ماجد حنتوش بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء.واشار عضو اللجنة النائب عادل خميس المحلاوي ، في بيان صحفي ، الى متابعة عمل الوزير بالقول ان " اتضح لنا بأن الوزير ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ، ويعمل (بالبركة) ولايصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة ، وهو السبب الاساس في انهيار الكهرباء بعد ان سمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة "./انتهى5

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