2020/12/17 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية ، لغرض اجتماع اللجنة مع وزير الشباب والرياضة بحضور رئاسة البرلمان للتداول بشأن القانون بعد غد السبت ./انتهى5

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