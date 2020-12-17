الأمم المتحدة تحتفل بيوم لسان الضاد

2020/12/17 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أكدت الأمم المتحدة أهمية استخدام اللغة العربية في منظمتها ودورها في تحقيق مهمتها الأساسية.

وأشار وكيل الأمين العام لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات.



السيد موفسيس أبيليان، بصفته منسق التعدد اللغوي في الأمم المتحدة، إلى أن اللغة العربية، كونها اللغة الأكثر انتشارا في العالم، تساهم في تنفيذ مهمة الأمم المتحدة.

وأضاف، تنتشر اللغة العربية من أفريقيا الشمالية إلى آسيا الغربية حيث يتكلم بها مئات الملايين الأشخاص يوميا، كما أن هناك عدد كبير من الأشخاص يتكلمون بها في جميع أنحاء العالم، لهذا السبب لديها دور فعال في منظمتنا.

ويصادف اليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.



وذلك حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 والذي ينص على أن اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في العالم وأصبحت أيضًا لغة عمل في الأمم المتحدة بعد مقترح قدمته كل من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في الاجتماع 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو.



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