حوض زراعي في ديالى يفقد 60% انتاجه بسبب” كمائن داعش”

2020/12/17 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الخميس، بان حوض زراعي شمال شرق المحافظة فقد 60% من انتاجه بسبب كمائن داعش.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لـ /المعلومة/، إن “بساتين حوض شيخ بابا في اقصى شمال شرق ديالى فقد مزارعيه 60% من انتاج بساتينهم من الفواكه والحمضيات بسبب كمائن داعش الارهابي من خلال العبوات والقنص والهجمات المباشرة التي تسببت في سقوط شهداء وجرحى في الاشهر الماضية”.

واضاف، ان “بعض البساتين اصبح الوصول اليها صعب جدا في ظل نشاط خلايا داعش ما افقد عشرات المزارعين مصادر رزقهم مؤكدا ضرورة الانتباه لخطورة فلول التنظيم في بساتين شيخ بابا وتكرار الخروقات والسعي لحسم المعركة مع الخلايا التي حرمت الكثير من الاسر مصادر رزقها خلال الاشهر الماضية”.

ويعد شيخ بابا من الاحواض الزراعية المهمة في قاطع شمال شرق ديالى وتشتهر بانتاج الحمضيات والرمان وتشهد تكرار في مسلسل الخروقات الأمنية.



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