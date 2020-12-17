تفاصيل اليوم الاخير من دوري الركبي العراقي

2020/12/17 | 19:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

توج فريق الحدود للركبي بلقب بطولة الجمهورية (دوري ليفون لسباعيات الركبي) بعد فوزه على فريق امام المتقين بنتيجة 26 نقطة مقابل ٥ نقاط في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب البرج في جامعة بغداد وباشراف مباشر من قبل قسم الاتحادات في دائرة التربية البدنية والرياضية.

ونال لاعب الحدود حسين عدنان جائزة افضل لاعب في الدوري واحرز زميله في الحدود سرمد عبد لقب هداف الدوري.

وحقق الحدود نتائج كبيرة في الدوري حيث فاز في ثلاث مباريات على فرق الطف والصحة وامام المتقين ولم يتلقى اي خسارة في البطولة.

اما فريق امام المتقين فتغلب في مباراتين على عين تمر و الجنسية وخسر امام الحدود في المباراة الختامية.

يذكر ان نادي الحدود كان وصيف النسخة الماضية من الدوري العراقي للركبي 2019 الذي توج به فريق الاسكان.



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