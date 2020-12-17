2020/12/17 | 19:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك..الأسايش تقوم بحملة اعتقالات لناشطين

كشف مصدر أمني، الخميس، عن قيام أسايش دهوك بحملة اعتقالات طالت مجموعة من الناشطين في المحافظة.

وقال المصدر إن “أسايش دهوك التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني نفذت حملة اعتقالات في قضاء العمادية بمحافظة دهوك طالت مجموعة من الناشطين بلغ عددهم أكثر 25 شخصا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة”.

وأضاف أن “الاعتقالات شملت مجموعة من المعلمين والناشطين الذين يدعون للإضراب العام عن الدوام وقامت بتوقيعهم على تعهد بعدم الشاركة بأي تظاهر أو إضراب أو كتابة المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد حكومة الإقليم”.

وشهد قضاء العمادية وتحديدا ناحية شيلادزي تظاهرات الأسبوع الماضي تضامنا مع الاحتجاجات في السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة واحتجاجا على الفساد وسرقة عائدات النفط.



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