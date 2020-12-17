عضو الطاقة النيابية يطالب باستبدال وزير الكهرباء “ضعيف جداً ولايصلح ان يكون مدير قسم”

2020/12/17 | 19:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس المحلاوي(الدليمي) اليوم الخميس ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاسراع باستبدال وزير الكهرباء بشخصية كفوءه قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء ، مشيرا الى ان الوزير ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ويعمل (بالبركة) ولايصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة ، على حد وصفه”.

وقال الدليمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “من خلال متابعتنا الدقيقة لاداء وزير الكهرباء كوني عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية اتضح لنا بأنه ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ويعمل (بالبركة) ولايصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة وسبب اساسي في انهيار الكهرباء وسمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة ،ولهذا ندعو السيد الكاظمي للاسراع باستبداله بشخصية كفوءه قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء.

واكد الدليمي ” سيكون لنا موقف حاسم في لجنة الطاقة النيابية بصدده.

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