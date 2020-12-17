مجلس النواب يفتتح جلسته (30) بتأجيل ثلاثة فقرات من جدول اعماله

2020/12/17 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد مجلس النواب جلسته الثلاثون، برئاسة محمد الحلبوسي وبنصاب متحقق.وبحسب مصدر برلماني تحدث ل “النور نيوز” ان “رئيس المجلس محمد الحلبوسي أجل الفقرة الاولى المخصة للنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض أعضاء المجلس، الى حين تحقق النصاب المطلوب (ثلثي المجلس) للمضي بها”.واضاف المصدر ان “الحلبوسي اشار الى ان …

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