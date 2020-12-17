الإعلام الحكومي: النقل ملزمة بالمضي في إجراءات التعاقد مع شركة دايو لإنشاء ميناء الفاو الكبير

2020/12/17 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، ان وزارة النقل عازمة على المضي قدماً لإنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير، فيما اشارت الى ان وزارة النقل ملزمة بالمضي بإجراءات التعاقد مع شركة دايو المنفذة.

وقالت الخلية في بيان صحفي، “تؤكد وزارة النقل، عزمها المضي قدماً، لاستكمال المراحل المتبقية من إنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد أن أنهت شركة دايو الكورية، مرحلة إنشاء الكاسرين الغربي والشرقي”، مبينة انه “فيما يتعلق بالشروع في انطلاق مرحلة إنشاء البنى التحتية، فإن الوزارة ملزمة بالمضي بإجراءات التعاقد مع شركة دايو المنفذة، بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٦٣ لسنة ٢٠١٩)، الذي يتضمن إحالة البنى التحتية الكلية والجزئية إلى الشركة، والوزارة في مرحلة التفاوض معها في الوقت الحالي”.

واوضحت الخلية “تتضمن الخطوة اللاحقة، إنشاء مشروع البنى التحتية الخمسة الأساسية، التي تتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق”، لافتة الى إن “عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق (١٩،٨م) بحاجة إلى رفع (١١٠ مليون م٣) من الترسبات الطينية، وبكلفة كلية تم التفاوض عليها بين الوزارة والشركة المنفذة”.

وتابعت، “أما فيما يخص التعاقد مع الشركة الصينية، فتود الوزارة أن تبين، أنها تلقّت عرضا من هذه الشركة، الا ان العرض لم يكن متوافرا على الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وفي خلال هذه الفترة أثمرت المفاوضات مع الجانب الكوري، عن تخفيض (١٧٥) مليون دولار من قيمة المبلغ المعروض سابقاً”، مشددة على أن “ابواب وزارة النقل مفتوحة أمام الشركات الصينية للمساهمة في إنشاء المشاريع الحيوية داخل الميناء وإدارة عملية التشغيل وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ تلك المشاريع”.

وبينت وزا رة النقل، ان “الشركة الصينية، قدمت عرضها الخاص بحفر قناة المرسى للعمق المطلوب من قبل الوزارة، وتضمن رفع (٣٦،٥ مليون م٣) وبكلفة أعلى من العرض الكوري وبكفاءة أقل، كما ان الشركة الصينية لم تكن متخصصة في إنشاء مشاريع الموانئ، بل بصناعة المولدات الكهربائية وصناعة الأسلاك الناقلة للطاقة الكهربائية، وعدم قيامها بتزويد الجانب العراقي بخطاب يؤيد تخصصها بإنشاء الموانئ، على الرغم من التأكيدات المستمرة”.

واكدت الوزارة، بحسب البيان “عزم وتوجهات الحكومة العراقية، على استمرارها بالإجراءات الواجب اتخاذها، والإيفاء بوعودها والتزاماتها تجاه شعبنا، بإنشاء مشروع ميناء الفاو الحيوي بكل مراحله، لما يقدمه من قفزة نوعية في تطوير الاقتصاد العراقي، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين الأكارم، إلى توخي الدقة والحذر في تداول المعلومات غير الرسمية، واستسقائها من المصادر الرسمية، خدمة للمصلحة العامة”.

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