نائب: وزير الكهرباء ضعيف ويعمل بالـ “بركة”

2020/12/17 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عادل خميس المحلاوي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى الاسراع في استبدال وزير الكهرباء قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء، لافتا الى ان الوزير ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ويعمل (بالبركة).

وقال المحلاوي في بيان صحفي، “من خلال متابعتنا الدقيقة لاداء وزير الكهرباء كوني عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية اتضح لنا بأنه ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ويعمل (بالبركة) ولايصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة وسبب اساسي في انهيار الكهرباء”.

واضاف المحلاوي، ان “الوزير سمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة”، داعيا الكاظمي “للاسراع باستبداله بشخصية كفوءه قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء”.

واكد انه “سيكون لنا موقف حاسم في لجنة الطاقة النيابية بصدده”.

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