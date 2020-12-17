2020/12/17 | 19:53 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا تدعم الجهود العراقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على الإرهاب داعيا الجميع إلى العمل على تعز...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: نقف لجانب العراق بمواجهة التنظيمات الارهابية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: نقف لجانب العراق بمواجهة التنظيمات الارهابية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: نقف لجانب العراق بمواجهة التنظيمات الارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).