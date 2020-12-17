أردوغان: نقف لجانب العراق بمواجهة التنظيمات الارهابية

2020/12/17 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا تدعم الجهود العراقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على الإرهاب داعيا الجميع إلى العمل على تعز...

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