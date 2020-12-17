نصيحة السيد الصدر الى الحشد الشعبي بعد الاشادة به

2020/12/17 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قيام الحشد الشعبي بإلقاء القبض على “بعض الم...

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