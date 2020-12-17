3 منهم تناولوا معه الغذاء.. قادة أوروبيون إلى الحجر الصحي بعد مخالطة ماكرون

2020/12/17 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن عدد من القادة الأوربيين، اليوم الخميس، عن دخولهم الحجر الصحي، بعد مخالطتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أُعلن إصابته بفيروس كورونا.

وكان ماكرون قد حضر الأسبوع الماضي قمة أوروبية التقى خلالها العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي، لبحث قضايا بينها التغير المناخي وميزانية الاتحاد والخلاف مع تركيا، بحسب موقع ” mercurynews”.

وتناول ماكرون الغذاء مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأعلن ثلاثتهم اليوم دخولهم الحجر الصحي.

وألغى كوستا جميع رحلاته الرسمية ويقبع حاليا في عزل ذاتي بعد أقل من 24 ساعة من لقائه بماكرون رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، بحسب بيان لمكتبه.

وأضاف البيان أن رئيس وزراء البرتغال ينتظر حاليا نتيجة فحص خضع له اليوم الخميس.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيعلق اجتماعاته حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول لأنه التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ويخطط سانشيز للخضوع للاختبار والبقاء في عزلة ذاتية حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول على الأقل، الذي يصادف 10 أيام منذ لقائه مع الرئيس الفرنسي.

بالإضافة إلى ذلك، عزل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نفسه للقائه الرئيس الفرنسي خلال زيارته لباريس الاثنين الماضي.

وأعلن رئيسا وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ولوكسمبورغ كزافييه بيتيل أنهما دخلا الحجر الصحي بعد مخالطتهما ماكرون.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الدخول في عزل صحي عقب مخالطته للرئيس ماكرون.

وقال مكتب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، إنها تخضع للعزل الذاتي في الوقت الحالي على الرغم من عدم ظهور أي أعراض لكوفيد-19 عليها.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية: “رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا”، مشيرا إلى أنه “تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية”.

وتابع البيان: “الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد”.



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