العراق يوقع اتفاقيتين مع تركيا في المجالين الضريبي والثقافي

2020/12/17 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وقّع العراق، الخميس، اتفاقيتين مع الجانب التركي، في المجالين الضريبي والثقافي.

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