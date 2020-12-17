2020/12/17 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائه بممثلين عن موظفي اقليم كردستان .. الكعبي: حل المشكلات بين الاقليم والمركز يكون بالوضوح والشفافية سيما بما يتعلق بالعائدات النفطية والمنافذ وغيرها الكعبي يجدد مطالبته بالافراج عن معتقلي التظاهرات في الاقليم

اكد السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، ان الحكومة الاتحادية لا تملك أي بيانات دقيقة عن حجم تصدير النفط والواردات غير النفطية في الاقليم ، ولا حتى الاعداد الدقيقة للموظفين والعقود الموقعة مع الشركات ، مبديا ترحيبه بطلب عدد من اعضاء مجلس النواب بربط رواتب موظفي الاقليم بحكومة المركز ، والمضي في مسألة التوطين اسوة بباقي المحافظات العراقية .

جاء ذلك خلال لقائه بممثلين عن موظفي اقليم كردستان من اساتذة ومدرسين واكاديميين ، اليوم الخميس 17 كانون الاول 2020 بحضور عدد من رؤساء واعضاء اللجان النيابية ، ونواب من اقليم كردستان.

واشار الكعبي الى ان حل المشكلات بين حكومتي الاقليم والمركز يكون بالوضوح والشفافية في تبادل البيانات والارقام وخصوصا تلك التي تتعلق بعائدات الصادرات النفطية من الاقليم وكذلك وارادات المنافذ الحدودية وغيرها من الملفات ، لإنهاء كافة التقاطعات الموجودة .

وطالب النائب الاول بالافراج عن المعتقلين خلال التظاهرات التي يشهدها الاقليم، مبديا اسفه لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، مجددا تأكيده بضرورة تغليب لغة الهدوء بعيدا عن الممارسات التي تؤدي الى العنف والقمع مع اخوتنا وابناءنا من المتظاهرين في الإقليم الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة .

المكتب الاعلاميللنائب الاول لرئيس مجلس النواب٢٠٢٠/١٢/١٧

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: الحكومة لا تملك أي بيانات عن الإقليم ولابد من ربط رواتب موظفي كردستان بحكومة المركز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: الحكومة لا تملك أي بيانات عن الإقليم ولابد من ربط رواتب موظفي كردستان بحكومة المركز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).