الكاظمي وأردوغان يتفقان على التعاون في

2020/12/17 | 20:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التعاون في مكافحة الارهاب.

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