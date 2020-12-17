البرلمان يبدأ مناقشة التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية

2020/12/17 | 20:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد التصويت على اضافتها على جدول اعماله مجلس النواب بدأ في مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ على ان تستكمل النقاشات في الجلسة القادمة

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