العنكوشي يكشف سبب الغاء التعاقد مع محترفه البلجيكي

2020/12/17 | 20:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، عن سبب الغاء عقد محترف الفريق البلجيكي ناثان كابسلي.

وقال العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الديوانية فسخت عقد محترف الفريق ناثان كابسلي بالتراضي بين الطرفين والان اصبح لاعباً حراً”.

واضاف ان “سبب الفاء التعاقد يعود الى الاصابات المثيرة الاي ضربت اللاعب خلال الفترة الماضية، بالتالي ارتأت الادارة الى انهاء التعاقد”.

يذكر ان كابسلي وقع للديوانية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



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