الكعبي : الحكومة الاتحادية لا تملك أي بيانات عن الإقليم ولابد من ربط رواتب موظفي كردستان بحكومة المركز

2020/12/17 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، ان الحكومة الاتحادية لا تملك أي بيانات دقيقة عن حجم تصدير النفط والواردات غير النفطية في الاقليم ، ولا حتى الاعداد الدقيقة للموظفين والعقود الموقعة مع الشركات ، مبديا ترحيبه بطلب عدد من اعضاء مجلس النواب بربط رواتب موظفي الاقليم بحكومة المركز ، والمضي في مسألة التوطين اسوة بباقي المحافظات العراقية ..واشار الكعبي خلال لقائه بممثلين عن موظفي اقليم كردستان من اساتذة ومدرسين واكاديميين ، اليوم الخميس بحضور عدد من رؤساء واعضاء اللجان النيابية ، ونواب من اقليم كردستان الى ان حل المشكلات بين حكومتي الاقليم والمركز يكون بالوضوح والشفافية في تبادل البيانات والارقام وخصوصا تلك التي تتعلق بعائدات الصادرات النفطية من الاقليم وكذلك وارادات المنافذ الحدودية وغيرها من الملفات ، لإنهاء كافة التقاطعات الموجودة .وطالب النائب الاول بالافراج عن المعتقلين خلال التظاهرات التي يشهدها الاقليم، مبديا اسفه لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، مجددا تأكيده بضرورة تغليب لغة الهدوء بعيدا عن الممارسات التي تؤدي الى العنف والقمع مع اخوتنا وابنائنا من المتظاهرين في الإقليم الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ./انتهى8

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