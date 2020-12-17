الكاظمي يوجه دعوة الى الرئيس التركي لزيارة بغداد

2020/12/17 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة الى الرئيس التركي لزيارة بغداد.وقال الكاظمي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : زيارتنا هذه تأتي تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، ولتأكيد عمق الأواصر والعلاقات التأريخية التي تربط بلدينا، و نتطلّع الى المزيد من التطوّر في العلاقات الثنائية، ونعمل بشكل دؤوب لمعالجة أي معرقلات تواجه تلك العلاقات.واضاف ناقشنا المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على ترصين التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبلورة مواقف موحّدة تجاه القضايا الإقليمية.وتابع نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين العراق وتركيا، وكذلك اللجنة العراقية-التركية المشتركة.واكد ان العراق يرغب بالتواصل البنّاء مع جميع جيرانه، وليس لديه النيّة بالدخول في أي محاور، ويسعى الى الاحتفاظ بعلاقات جيّدة مع الجميع.واوضح ان تركيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق، نعوّل عليها في إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، ونرغب بالمزيد من التطوير للعلاقات الاقتصادية والشراكات الاقتصادية بين البلدين، والاستثمار بشكل خاص في القطّاعات التي يحتاجها العراق حالياً.وتابع :"نثمّن موقف تركيا باستقبال المستشفيات التركية للعديد من جرحى أبطالنا في القوات المسلحة، الذين أصيبوا وهم يتصدّون لإرهاب داعش.وقال :نثمّن ايضا موقف تركيا في مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت عام 2018، لتقديم منحة مالية لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الصراع العسكري مع تنظيم (داعش) الإرهابي، ونسعى لتسهيل الإجراءات التي من شأنها تسريع الاستفادة من هذا الدعم التركي.واكد ان موقف العراق واضح في إدانة وعدم السماح لأي تنظيم إرهابي باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على جيرانه، وما حصل مؤخرا خطوات مهمة في منطقة سنجار وعلى الحدود العراقية-السورية لمنع هذه التنظيمات من الدخول الى الأراضي العراقية ومحاولة التسلل لإقليم كردستان./انتهى9

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