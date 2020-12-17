الكاظمي: علاقة العراق مع الجميع وفقا لمبدأ السيادة

2020/12/17 | 20:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده تريد التواصل مع جميع جيرانها وليس في نيته الدخول في أي نوع من المحاور....

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