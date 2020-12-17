البرلمان يصوت على 133 مليار دينار لتمويل نفقة الانتخابات النيابية

2020/12/17 | 20:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اللجنة المالية تقرر تمويل نفقات الانتخابات من الرصيد النقدي المدور لعام 2019 البالغ 133 مليار دينار إلى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناءً من قانون الإدارة المالية”.

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