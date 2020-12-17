مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب

2020/12/17 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صوّت مجلس النواب، الخميس، على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال جلسته الـ30 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الغعلامية للمجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الاول 2020)، أن "المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١".

وأضاف، "وأجل المجلس التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضيه الوطنية لغرض اجتماع اللجنة مع وزير الشباب والرياضة بحضور رئاسة المجلس للتداول بشأن القانون يوم السبت المُقبل".

وتابع، "كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميها"، مبينا أن "المجلس أنهى ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي".

وبين، أن "المجلس بدأ في مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ على ان تستكمل النقاشات في الجلسة القادمة".

وصوت المجلس على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، ليرفع جلسته إلى يوم السبت المقبل، وفقا للبيان.

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