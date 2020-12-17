القبض على متهم قام باغتصاب طفلين وسرقة أكثر من ١٦ الف دولار شرق العاصمة

2020/12/17 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت مكافحة اجرام بغداد القبض على متهم بسرقة أكثر من ١٦ الف دولار وعدد من الجرائم البشعة شرق العاصمة .وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (16000 دولار) من داخل احدى الدور السكنية شرق العاصمة بغداد، ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً بالقيام بعدة جرائم جنائية آخرى منها "اغتصاب طفلين وسرقة (9 ملايين دينار) من دار آخرى، اضافةً الى الاعتداء على مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية واطلاق النار اثناء القبض عليه".واوضح انه تم تدوين اقواله قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المواد القانونية (443 ، 393 ، 432 ، 229) لينال جزاءه العادل./انتهى9

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