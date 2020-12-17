تسجيل 2221 اصابة و31 وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/12/17 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل2221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 712 اصابة بالعاصمة عمان، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى ما يقارب 270 الف اصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 32920 حالة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي، عن تسجيل 31 وفاة جديدة بالفيروس، اليوم، ليصل معها اجمالي الوفيات بالمملكة منذ بدء الجائحة الى 3496 وفاة.ولفتت إلى تسجيل 3116 حالة شفاء اليوم سواء كان ذلك في العزل المنزلي او المستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 233390 حالة./انتهى

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