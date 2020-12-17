نائب سابق يكشف تفاصيل اول هجمات “حرب الكهرباء” في ديالى

2020/12/17 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف النائب السابق رعد الماس، الخميس، عن تفاصيل اول هجمات حرب الكهرباء في ديالى.

وقال الماس في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اثنين من ابراج نقل الكهرباء في خط رئيسي جنوب بعقوبة تم استهدفهما بعمل ارهابي ما ادى الى فقدان الطاقة عن 100 الف نسمة ضمن حدود مدينيتي كنعان وبلدروز وعشرات القرى”.

واضاف ان “استهداف برجين للكهرباء هي اول هجمات ما نسميها حرب الكهرباء التي تقف وراءها المجاميع الارهابية والتي تحاول مع كل موسم استهداف خطوط النقل لايذاء الاهالي خاصة في الجانب الاقتصادي مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لتعقب الجناة وتحصين ملف حماية الابراج خاصة في المناطق التي تنشط بها الخلايا الارهابية”.

واشار الى ان “ديالى اكثر محافظات العراق في معدل استهداف ابراج الطاقة خلال السنوات الماضية وتسببت بضرر بالغ للاهالي خاصة في مواسم الصيف مؤكدا ضرورة اعادة النظر بخطط حماية الابراج وتعزيز نقاط المرابطة الامنية القريبة منها لتفادي تكرارها”.

وكانت ديالى سجلت في السنوات الاخيرة ارتفاع مطردا في استهداف ابراج نقل الكهرباء من قبل تنظيم داعش الارهابي خاصة في قاطع حمرين”انتهى 25 ف

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