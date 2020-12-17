عاجل.. الغاء مضمون ورقة الاتفاق المشترك الموقعة بين رئيسي الوقفين السني والشيعي

2020/12/17 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافادت مصدر مطلع من داخل الوقف السني، اليوم الخميس، ان مجلس ديوان الوقف السني يقرر الغاء مضمون ورقة الاتفاق المشترك الموقعة بين رئيسي الوقفين السني والشيعي.وقال المصدر في حديث ل “النور نيوز” ان “مجلس ديوان الوقف السني يقرر الغاء مضمون ورقة الاتفاق المشترك الموقعة بين رئيسي الوقفين السني والشيعي ويوصي بتشكيل لجنة مشتركة …

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